CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR Roujan
CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR Roujan mardi 7 juillet 2026.
Roujan
CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR
D13 Roujan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Sur place food truck Omnibs, miellerie, Un Air de Famille, Les Jardins d’Yvette.
Ouverture des portes à 19h30. Concert Goosie Quartet . A la nuit tombée diffusion du film Monsieur Aznavour .
Entrée libre, Buvette et restauration sur place.
Sur place food truck Omnibs, miellerie, Un Air de Famille, Les Jardins d’Yvette.
Ouverture des portes à 19h30. Concert Goosie Quartet . A la nuit tombée diffusion du film Monsieur Aznavour .
Entrée libre, Buvette et restauration sur place. .
D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84
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English : CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR
On-site Omnibs food truck, honey shop, Un Air de Famille, Les Jardins d’Yvette.
Doors open at 7:30pm. Goosie Quartet concert. At nightfall, screening of the film Monsieur Aznavour .
Free admission, refreshments and catering on site.
L’événement CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR Roujan a été mis à jour le 2026-04-19 par 34 OT AVANT-MONTS
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