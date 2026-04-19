Roujan

CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR

D13 Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Sur place food truck Omnibs, miellerie, Un Air de Famille, Les Jardins d’Yvette.

Ouverture des portes à 19h30. Concert Goosie Quartet . A la nuit tombée diffusion du film Monsieur Aznavour .

Entrée libre, Buvette et restauration sur place.

Sur place food truck Omnibs, miellerie, Un Air de Famille, Les Jardins d’Yvette.

Ouverture des portes à 19h30. Concert Goosie Quartet . A la nuit tombée diffusion du film Monsieur Aznavour .

Entrée libre, Buvette et restauration sur place. .

D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

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English : CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR

On-site Omnibs food truck, honey shop, Un Air de Famille, Les Jardins d’Yvette.

Doors open at 7:30pm. Goosie Quartet concert. At nightfall, screening of the film Monsieur Aznavour .

Free admission, refreshments and catering on site.

L’événement CINÉMA PLEIN AIR MONSIEUR AZNAVOUR Roujan a été mis à jour le 2026-04-19 par 34 OT AVANT-MONTS