Roujan

LES VISITES GUIDÉES DE RONAN

D13 Roujan Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Suivez le Guide ! Connaissez-vous vraiment l’histoire qui se cache derrière le Prieuré de Cassan ?

On passe devant tous les jours, mais peu connaissent les secrets que ces pierres renferment. Pour notre prochaine visite guidée, Ronan Jahény a fouillé les archives pour vous dénicher des anecdotes que vous ne trouverez dans aucun livre d’histoire !

.

D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow the Guide! Do you really know the story behind Cassan Priory?

We walk past it every day, but few know the secrets it holds. For our next guided tour, Ronan Jahény has scoured the archives to unearth anecdotes you won’t find in any history book!

L’événement LES VISITES GUIDÉES DE RONAN Roujan a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT AVANT-MONTS