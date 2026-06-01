LES VISITES GUIDÉES DE RONAN Roujan
LES VISITES GUIDÉES DE RONAN Roujan dimanche 14 juin 2026.
Roujan
LES VISITES GUIDÉES DE RONAN
D13 Roujan Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Suivez le Guide ! Connaissez-vous vraiment l’histoire qui se cache derrière le Prieuré de Cassan ?
On passe devant tous les jours, mais peu connaissent les secrets que ces pierres renferment. Pour notre prochaine visite guidée, Ronan Jahény a fouillé les archives pour vous dénicher des anecdotes que vous ne trouverez dans aucun livre d’histoire !
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D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie
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English :
Follow the Guide! Do you really know the story behind Cassan Priory?
We walk past it every day, but few know the secrets it holds. For our next guided tour, Ronan Jahény has scoured the archives to unearth anecdotes you won’t find in any history book!
L’événement LES VISITES GUIDÉES DE RONAN Roujan a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT AVANT-MONTS
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