Récital poétique Espace Jean Moulin Andrest
Récital poétique Espace Jean Moulin Andrest vendredi 17 avril 2026.
Andrest
Récital poétique
Espace Jean Moulin ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Récital poétique: La poésie sauvera le monde de Jean-Pierre Siméon
Pour Jean-Pierre Siméon, il est urgent de restituer à notre monde sans boussole la parole des poètes, rebelle à tous les ordres établis. Car si la poésie n’est pas une panacée, elle n’en est pas moins indispensable chaque poème permet de sortir du carcan des conformismes, de déployer une langue insoumise qui libère les représentations du réel, de trouver les voies d’une insurrection de la conscience.
.
Espace Jean Moulin ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Poetry recital: Poetry will save the world by Jean-Pierre Siméon
For Jean-Pierre Siméon, it is urgent to restore to our world without a compass the word of the poets, rebelling against all established orders. Poetry may not be a panacea, but it is nonetheless indispensable: each poem enables us to break free from the shackles of conformism, to deploy an unsubmissive language that liberates our representations of reality, and to find the paths to an insurrection of consciousness.
L’événement Récital poétique Andrest a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Andrest (Hautes-Pyrénées)
- Grainofête Médiathèque Andrest 25 avril 2026