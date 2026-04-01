Andrest

Récital poétique

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Récital poétique: La poésie sauvera le monde de Jean-Pierre Siméon

Pour Jean-Pierre Siméon, il est urgent de restituer à notre monde sans boussole la parole des poètes, rebelle à tous les ordres établis. Car si la poésie n’est pas une panacée, elle n’en est pas moins indispensable chaque poème permet de sortir du carcan des conformismes, de déployer une langue insoumise qui libère les représentations du réel, de trouver les voies d’une insurrection de la conscience.

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Espace Jean Moulin ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr

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English :

Poetry recital: Poetry will save the world by Jean-Pierre Siméon

For Jean-Pierre Siméon, it is urgent to restore to our world without a compass the word of the poets, rebelling against all established orders. Poetry may not be a panacea, but it is nonetheless indispensable: each poem enables us to break free from the shackles of conformism, to deploy an unsubmissive language that liberates our representations of reality, and to find the paths to an insurrection of consciousness.

L’événement Récital poétique Andrest a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65