Lunel

RÉCITS DE VOYAGES, DU MOYEN ÂGE À L’ÉPOQUE MODERNE , PAR SYLVIE REQUEMORA

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

29 avril 2026 18h

Musée Médard

Tél 04 67 87 83 95

Email museemedard@ville-lunel.fr

Public adulte Durée 1 h environ

Sur réservation dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de l’exposition Voyages extraordinaires, récits, merveilles et naufrages , cette conférence propose un voyage à travers les siècles et les continents. Sylvie Requemora explore les récits de voyage qui ont façonné notre perception du monde. Elle évoque les grands explorateurs, les écrivains voyageurs et les oeuvres littéraires qui ont capturé l’essence des cultures et des paysages lointains. Sylvie Requemora est professeure de littérature à l’Université Aix Marseille et directrice du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV).

Elle est spécialiste de la littérature de voyage. .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95

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English :

april 29, 2026 ? 6 p.m

Musée Médard

Tel 04 67 87 83 95

Email museemedard@ville-lunel.fr

Adult public ? Duration approx. 1 h

Subject to availability

L’événement RÉCITS DE VOYAGES, DU MOYEN ÂGE À L’ÉPOQUE MODERNE , PAR SYLVIE REQUEMORA Lunel a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT PAYS DE LUNEL