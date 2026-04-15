Récits de voyages, Musée Louis Médard, Lunel

Récits de voyages Samedi 23 mai, 17h00 Musée Louis Médard Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ce projet est mené en collaboration avec une classe de collégiens.

L’objectif est de leur faire découvrir le monde muséal à travers la prochaine exposition temporaire Voyages extraordinaires : récits, naufrages et merveilles.

Au fil de plusieurs séances, ils seront amenés à :

– explorer les thématiques de l’exposition

– s’approprier les codes du récit de voyage

– créer leur propre carnet de voyage, de la conception de la couverture jusqu’à la rédaction et l’illustration du contenu.

Musée Louis Médard Place Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel, France Lunel 34400 Hérault Occitanie 0467878395 http://www.museemedard.fr Dans le parcours de visite, les différentes collections du musée dévoilent les témoins patrimoniaux de l’art de la reliure, de la gravure, de la calligraphie et de l’enluminure :

– 5.000 ouvrages datés du XIIe au XIXe siècles (manuscrits et imprimés. Documents de bibliophilie (éditions rares, livres truffés avec autographes). Quinze manuscrits enluminés du Moyen-Âge (dont le Psautier de Gellone, XIIe siècle) ;

– des reliures précieuses réalisées par les grands artisans parisiens et montpelliérains du XIXe siècle ;

– une collection de fers à dorer pour la reliure ;

– des estampes et des albums d’images ;

– des objets et des outils illustrant les techniques du livre et de l’impression ;

– « »Enfer » », avec 120 ouvrages censurés (ouvrages protestants très rares) ;

– recueils rares sur la Révolution.

À part la présentation de livres et d’ouvrages anciens, le musée Médard fait vivre, à travers plusieurs dispositifs pédagogiques, l’univers du patrimoine écrit. Il est également ouvert à d’autres expressions (arts plastiques, spectacles), dans le but d’interroger le devenir de la transmission de l’écrit.

La classe, l’œuvre !

Musée Médard