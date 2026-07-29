Récits d’écrivaines voyageuses Regnéville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Récits d’écrivaines voyageuses
3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de femmes qui ont raconté le monde à travers leurs voyages Georgette Leblanc, Renée Hamon, Isabelle Massieu, Henriette d’Angeville, mais aussi Colette, Isabelle Eberhardt ou Selma Lagerlöf. Illustrations originales, panneaux documentaires et lectures d’extraits mettent en lumière ces autrices, célèbres ou méconnues, et leurs récits d’ailleurs. Une séance de dédicaces avec l’illustratrice Adélaïde Lebrun prolongera la rencontre. .
3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 71 29 26 64 2.3choses@gmail.com
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English : Récits d’écrivaines voyageuses
L’événement Récits d’écrivaines voyageuses Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Coutances Tourisme
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