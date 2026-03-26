Récolte de Graines Végétal local PUYDARRIEUX Puydarrieux
Récolte de Graines Végétal local PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 25 juillet 2026.
Récolte de Graines Végétal local
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Rejoignez nous pour une récolte de graines sauvages et apprenez à préserver les essences de demain grâce au label Végétal local.
Gratuit. Sur inscription.
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PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
Join us for a wild seed harvest and learn how to preserve tomorrow’s species thanks to the Végétal local label.
Free admission. Registration required.
L’événement Récolte de Graines Végétal local Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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