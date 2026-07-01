Reconnaître les arbres en hiver, Parc de Saint-Pons, 13420 Gémenos, France, Gémenos

Informations pratiques

Reconnaître les arbres en hiver Dimanche 13 décembre, 10h30 Parc de Saint-Pons, 13420 Gémenos, France Bouches-du-Rhône

Tarifs : Adulte non adhérent 14€ ; Enfant de plus de 12 ans 8€ ; Enfant de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T10:30:00+01:00 – 2026-12-13T13:30:00+01:00

Fin : 2026-12-13T10:30:00+01:00 – 2026-12-13T13:30:00+01:00

Sur la commune de Gémenos, une belle forêt d’arbres feuillus s’est installée à Saint Pons grâce à l’eau qui vient de la Sainte Baume. Un bourgeon, une écorce, un fruit qui reste accroché à une branche vont nous permettre de nommer les arbres que nous allons rencontrer sur cette matinée. A partir de clés de détermination et de différents livres, les arbres défeuillés en cette saison comme les tilleuls, charmes, hêtres, érables… auront moins de secrets pour vous. Le rendez-vous se fait sur le premier parking d’entrée du parc de Saint Pons.

Durée : 3h00

Activité organisée par Isabelle – guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/reconnaitre-les-arbres-en-hiver-9664

Parc de Saint-Pons, 13420 Gémenos, France Parc de Saint-Pons, 13420 Gémenos, France Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/reconnaitre-les-arbres-en-hiver-9664 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/reconnaitre-les-arbres-en-hiver-9664 »}]

Apprendre les noms des arbres grâce aux bourgeons, aux fruits et à l’écorce Nature Sortie nature