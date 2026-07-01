Informations pratiques

Gémenos

AÏOLI

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 21h30. TEST THéatre de Verdure Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

AIOLI c’est avant tout un univers déjanté où l’humour et la musique se mélangent en un cocktail détonnant, piquant, qui ravit les sens et épanouit les âmes

. Pour comprendre le secret de la recette, ce n’est pas très compliqué mettez dans un mortier de la bonne musique, de l’humour, beaucoup d’autodérision, de la fête, rajoutez-y une bonne pincée d’accent du midi, mélangez le tout avec le pilon, faites monter l’ambiance et ça y est, le groupe AIOLI est prêt. C’est frais, c’est bon et ça se déguste sans modération. .

TEST THéatre de Verdure Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 04 40

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English :

AIOLI is first and foremost a wacky universe where humor and music blend into an explosive, piquant cocktail that delights the senses and delights the soul

L’événement AÏOLI Gémenos a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Gemenos