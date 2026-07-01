AÏOLI Gémenos
mardi 28 juillet 2026 · Gémenos
Informations pratiques
Gémenos
AÏOLI
Mardi 28 juillet 2026 à partir de 21h30. TEST THéatre de Verdure Gémenos Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
AIOLI c’est avant tout un univers déjanté où l’humour et la musique se mélangent en un cocktail détonnant, piquant, qui ravit les sens et épanouit les âmes
. Pour comprendre le secret de la recette, ce n’est pas très compliqué mettez dans un mortier de la bonne musique, de l’humour, beaucoup d’autodérision, de la fête, rajoutez-y une bonne pincée d’accent du midi, mélangez le tout avec le pilon, faites monter l’ambiance et ça y est, le groupe AIOLI est prêt. C’est frais, c’est bon et ça se déguste sans modération. .
TEST THéatre de Verdure Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 04 40
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English :
AIOLI is first and foremost a wacky universe where humor and music blend into an explosive, piquant cocktail that delights the senses and delights the soul
L’événement AÏOLI Gémenos a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Gemenos
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