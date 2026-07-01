Informations pratiques

Gémenos

IL ÉTAIT UNE FOIS JOE DASSIN AUBAGNE SYMPHONIQUE

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 21h30. TEST THéatre de Verdure Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Sous la direction musicale de Daniel Scaturro avec des arrangements de Romain Thivolle, la puissance du Big Band AJB Orchestra est désormais renforcée par la finesse des cordes (violons, violoncelles, alto) et des bois pour créer AUBAGNE SYMPHONIQUE.

Pas moins d’une trentaine de musiciens sur scène accompagneront les deux chanteurs Laurent Boeuf et Nans Sciaky pour ce concert hommage à Joe Dassin. .

TEST THéatre de Verdure Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 04 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the musical direction of Daniel Scaturro, with arrangements by Romain Thivolle, the power of the AJB Orchestra Big Band is now reinforced by the finesse of strings (violins, cellos, viola) and woodwinds to create AUBAGNE SYMPHONIQUE.

L’événement IL ÉTAIT UNE FOIS JOE DASSIN AUBAGNE SYMPHONIQUE Gémenos a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Gemenos