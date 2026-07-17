Reconstitution d’époque, jeux et métiers d’antan au Musée de la vie d’autrefois, Musée de la vie d’autrefois, Les Ormes-sur-Voulzie

Informations pratiques

Reconstitution d’époque, jeux et métiers d’antan au Musée de la vie d’autrefois 19 et 20 septembre Musée de la vie d’autrefois Seine-et-Marne

Accès au village seul : 5€

La totalité des métiers d’autrefois est accessible lors de la visite du Musée de la vie d’autrefois, aux tarifs habituels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

19 / 20 septembre 2026

Reconstitution d’époque, jeux et métiers d’antan

Évènement

Cet évènement spécialement pensé pour les enfants les fait participer à la vie d’antan dans une ambiance ludique ! Rendez-vous dans le parc du musée les 19 et 20 septembre 2026 à partir de 10h.

Venez plonger en famille dans l’univers d’une reconstitution unique et découvrez de nombreux jeux et plus de 20 métiers d’autrefois.

Vous croiserez dans le parc ou dans le Musée un montreur de chiens savants, une marchande de moulin et d’objets de curiosité, une marchande d’oublies ou encore un marchand de mort aux rats ! Autant de métier oublié et bien d’autres à découvrir ou à redécouvrir.

En partenariat avec nos amis de la Société Napoléonienne du Pays de Montereau.

Tarifs :

Accès au village seul : 5€

La totalité des métiers d’autrefois est accessible lors de la visite du Musée de la vie d’autrefois, aux tarifs habituels.

Les billets sont disponibles sur notre billetterie en ligne ou à l’accueil du Musée.

Informations complémentaires :

Accueil du Musée de la vie d’autrefois

Chemin de Frilure, 77134 Les Ormes-sur-Voulzie

Téléphone : +33 (0)1 60 58 72 07

Mail : museevieautrefois@orange.fr

Musée de la vie d’autrefois 12 route nationale 77134 les ormes sur voulzie Les Ormes-sur-Voulzie 77134 Seine-et-Marne Île-de-France 0160587207 https://www.museedelaviedautrefois.com [{« link »: « mailto:museevieautrefois@orange.fr »}] Le Musée de la vie d’autrefois vous ouvre ses portes et vous invite à plonger au cœur de l’histoire de la France entre 1800 et 1950. Explorez 3500 m² d’une exposition où 104 scènes grandeur nature de la vie quotidienne et des métiers d’antan vous transportent dans le quotidien de nos ancêtres. Admirez une collection unique de plus de 75000 objets, outils et véhicules, pour un voyage immersif qui éveille la curiosité, transmet la passion du passé, et célèbre nos racines.

En 2024, le Musée de la vie d’autrefois s’est enrichi de 2 scènes miniatures : la crèche provençale et le petit train électrique de notre enfance.

En décembre 2025, une 104ᵉ scène viendra s’ajouter : un petit grand bazar populaire, bruyant, coloré et vivant, comme on en croisait autrefois sur les places de village.

Un lieu fascinant où l’histoire prend vie pour émerveiller petits et grands. Parking gratuit, gare et bus à proximité, accès PMR

Reconstitution de jeux et métiers d’antan

©Musée de la vie d’autrefois