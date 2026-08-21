Reconstitution historique « À la rencontre des Mérovingiens », Musée archéologique, Guiry-en-Vexin

Informations pratiques

Reconstitution historique « À la rencontre des Mérovingiens » 19 et 20 septembre Musée archéologique Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la rencontre des Mérovingiens

Remontez le temps jusqu’à l’époque des premiers rois francs !

Au cœur d’un campement mérovingien reconstitué, laissez-vous entraîner dans le quotidien fascinant de ces siècles fondateurs. Costumes éclatants, parures raffinées, secrets de cosmétiques, taille de pierre ou mouture de farine, partout, gestes et savoir-faire reprennent vie sous vos yeux. Entre démonstrations de combat spectaculaires et défilé de mode historique, l’Histoire s’anime dans une immersion vivante et captivante, à partager en famille. Ouvrez grand les yeux, le monde mérovingien n’a jamais été aussi proche !

Par la Compagnie du Nord et l’Atelier de Micky

Musée archéologique 4 Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin, France Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France +33134338600 https://musee-archeologique-valdoise.fr Héritier d’un premier musée associatif créé par le Centre de recherches archéologiques du Vexin français (CRAVF), le Musée archéologique du Val d’Oise invite à un voyage dans le temps, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Inauguré en 1983, ce musée départemental est consacré à la conservation, à l’étude et à la valorisation du patrimoine archéologique du Val d’Oise. Il conserve plus de 22 000 objets inscrits à l’inventaire Musée de France, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de pièces d’étude issues des fouilles menées sur le territoire depuis plus d’un demi-siècle. Des outils en silex aux vestiges gallo-romains, les collections retracent près de 90 millions d’années d’histoire naturelle et 200 000 ans d’occupation humaine, révélant les liens entre les habitants, leur territoire et l’évolution des paysages. Accès : Paris A86 / A15 Cergy Pontoise / D14 sortie n°17

Reconstitution « À la rencontre des Mérovingiens »

©Compagnie du Nord