Reconstitution historique du XVe siècle, Château de Bonaguil, Saint-Front-sur-Lémance

Informations pratiques

Reconstitution historique du XVe siècle 19 et 20 septembre Château de Bonaguil Lot-et-Garonne

Tarif unique : 4€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant deux jours, le château de Bonaguil accueille les compagnies de reconstitution historique Lothringen Landsknecht et Remembrance.

Leur campement permettra de découvrir la vie quotidienne des mercenaires, ainsi que les armures et les armes à poudre noire utilisées entre le début du XVe siècle et le début du XVIe siècle.

Des démonstrations viendront rythmer l’animation, avec notamment des présentations de tir à l’arquebuse et à la hacquebute.

Château de Bonaguil Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 41 90 71 http://www.chateau-bonaguil.com Château fort des XIIIe, XVe et XVIe siècles, il est situé à deux pas de la Dordogne. Bâti au cours de la guerre de Cent ans, il est ensuite modifié pour s’adapter aux armes à feu. Ce site imposant est en remarquable état de conservation.

Pendant deux jours, le château de Bonaguil accueille les compagnies de reconstitution historique Lothringen Landsknecht et Remembrance.

©lothringen landsknecht – généré avec IA