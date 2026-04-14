Reconstitution historique l’attaque du train des milliards de la Résistance L’Outil en Main Neuvic

Neuvic

Reconstitution historique l’attaque du train des milliards de la Résistance

L’Outil en Main Gare de Neuvic Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’attaque du train des milliards de la Résistance en date du 26 juillet 1944, le casse du siècle !

Places limitées

L’Outil en Main 06 44 08 04 93 06 15 01 55 91

L’attaque du train des milliards de la Résistance en date du 26 juillet 1944, le casse du siècle !

15h porte ouverte des ateliers de l’Outil en Main, démonstration et ateliers pour les 9-16 ans (découverte des métiers manuels), gratuit.

16h Conférence de Patrice Rolli, historien de la Résistance en Dordogne.

18h spectacle théâtralisé, mise en scène Pierre Dejean.

20h repas du maquis sardinade sur tartine, grillades de porc, pommes de terre à la braise, tarte aux pommes. Tarifs 15 € 10 € (enfant -12 ans).

Tarifs Pass Journée 35 € Conférence 10 € Spectacle 10 € Conférence + spectacle 20 € Gratuit enfant -15 ans.

RDV Gare de Neuvic.

Places limitées, réservation en ligne

https://www.helloasso.com/associations/l-outil-en-main-deneuvic-

sur-l-isle/evenements/attaque-du-train-de-neuvic

L’Outil en Main 06 44 08 04 93 06 15 01 55 91 .

L’Outil en Main Gare de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 55 91

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English : Reconstitution historique l’attaque du train des milliards de la Résistance

The attack on the Resistance?s billionaire train on July 26, 1944, the heist of the century!

Limited seating

L?Outil en Main 06 44 08 04 93 06 15 01 55 91

L’événement Reconstitution historique l’attaque du train des milliards de la Résistance Neuvic a été mis à jour le 2026-04-14 par Vallée de l’Isle en Périgord