Guerlesquin

Red Eo Trail Gwerliskin

Porz ar Gozh Ker Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

9ème édition du Red Eo Trail Gwerliskin

3 distances de trail, à partir de 14h

– 29 km D+ 1000m, (Hent Menez Are), départ 14h, 12 €

– 16 km D+ 600m (Ribiloù Koz), départ 14h15, 10 €

– 7,5 km D+ 190 m (Bleiz run, challenge Malo Henry), départ 14h30, 8 €

Les départs et arrivées se feront depuis l’espace Porz ar Gozh Ker, situé derrière la mairie de Guerlesquin. Retrait des dossards sur le site de départ de Porz Ar Gozh Ker, à partir de 12h30.

Inscriptions sur Klikego ou sur place avec une majoration de 2 €.

Animation organisée dans le cadre des fêtes patronales du week-end. .

Porz ar Gozh Ker Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 84 07 78 99

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English : Red Eo Trail Gwerliskin

L’événement Red Eo Trail Gwerliskin Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX