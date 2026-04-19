Galas de danses Salle Plijadur Guerlesquin
Galas de danses Salle Plijadur Guerlesquin dimanche 19 avril 2026.
Guerlesquin
Galas de danses
Salle Plijadur Hippodrome Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 20:30:00
fin : 2026-04-19 23:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-06-20
Retrouvez sur scène 200 talentueux danseurs pour une prestation éblouissante !
Voici un très beau spectacle qui s’enchaine sans temps morts chorégraphies de danses enfants et adultes mais également performances de zumba et strong.
Entracte
Participation de la troupe de l’EHPAD, Rési´Danse , champions de France de danse sur chaises 2022 et 2023 et Vice-champions de France 2024.
Restauration et buvette sur place .
Salle Plijadur Hippodrome Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne
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English : Galas de danses
L’événement Galas de danses Guerlesquin a été mis à jour le 2026-04-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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