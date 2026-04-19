Finistère Motors Fest HIPPODROME Guerlesquin
Finistère Motors Fest HIPPODROME Guerlesquin samedi 6 juin 2026.
Guerlesquin
Finistère Motors Fest
HIPPODROME 18 Rue Even Charruel Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Pendant tout un week-end, assistez au gros rassemblement du Finistère Motors Fest à Guerlesquin, un événement familial et convivial !
Programme du samedi
> 10h balade en moto depuis l’hippodrome de Guerlesquin (5€ par casque)
> 11h30 ouverture du site de l’hippodrome au public grillades, buvette, rassemblement de motos, d’autos, démonstration de country, baptême can am et motos, stands divers, tatoo, concerts et autres surprises.
Programme du dimanche
Même exposants et animations que le samedi, et vide grenier en plus !
Pour vous inscrire au vide-grenier, contactez l’association par téléphone 06 69 41 67 59 .
HIPPODROME 18 Rue Even Charruel Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 33 77 19 78
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English : Finistère Motors Fest
L’événement Finistère Motors Fest Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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