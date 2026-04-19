Vide-grenier Guerlesquin
Vide-grenier Guerlesquin dimanche 7 juin 2026.
Guerlesquin
Vide-grenier
Hippodrome Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide-grenier dans le cadre du week-end de fêtes du Finistère Motors Fête avec stands et animations
Petite restauration sur place, crêpes, buvette
Intérieur, salle Plijadur 3,50 € le mètre linéaire
Extérieur, site de l’hippdrome 2,50 € le mètre linéaire .
Hippodrome Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 33 77 19 78
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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