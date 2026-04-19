Guerlesquin

Vide-grenier

Hippodrome Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide-grenier dans le cadre du week-end de fêtes du Finistère Motors Fête avec stands et animations

Petite restauration sur place, crêpes, buvette

Intérieur, salle Plijadur 3,50 € le mètre linéaire

Extérieur, site de l’hippdrome 2,50 € le mètre linéaire .

Hippodrome Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 33 77 19 78

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX