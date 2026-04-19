Guerlesquin

Conférence | Les secrets des granites des monts d’Arrée

Lieu-dit Porz Kloz Kreiz Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Quasiment indestructible, le granite (avec un e!) se forme en profondeur dans le sous-sol, par le lent refroidissement du magma.

Le géologue Martial Caroff vient vous raconter la naissance d’une chaîne de montagnes, comparable aux Alpes, il y a plus de 300 millions d’années. Un voyage au cœur de la collision des continents, de roches transformées et fondues qui vous dévoilera la nature et l’origine des magmas des granites des monts d’Arrée.

Vous ne regarderez plus ce territoire de la même façon et vous pourrez pressentir, depuis les landes de Commana au chaos granitique de Huelgoat, les lointains passés de nos paysages.

Martial Caroff présentera ses travaux tout juste publiés dans la revue scientifique internationale Gondwana Research, et vous plongera dans l’histoire d’une ancienne chaîne de montagnes vieille de 315 millions d’années, lors d’une conférence accessible à tous. .

Lieu-dit Porz Kloz Kreiz Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 81 90 08

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English :

L’événement Conférence | Les secrets des granites des monts d’Arrée Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT BAIE DE MORLAIX