Informations pratiques

(Re)découvrez les « Leçons d’architecture » de l’abbaye du Thoronet Dimanche 18 octobre, 23h30 Abbaye du Thoronet Var

telechargement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Plongez-vous dans des « Leçons d’architecture » données par des grands architectes contemporains à l’abbaye du Thoronet (Var). Evenements produits par la Maison de l’architecture et de la ville PACA entre 2006 et 2014 en partenariat avec le CMN et le département du Var.

CONFERENCES

. Luigi Snozzi / 2008 ici

. Patrick Berger / 2009 ici

. Eduardo Souto de Moura / 2012 ici

. Henri gaudin / 2014 ici

VIDEOS

. Luigi Snozzi / 2008 ici

. Patrick Berger / 2009 ici

. Eduardo Souto de Moura / 2012 ici

. Henri gaudin / 2014 ici

PUBLICATIONS

. Leçons du Thoronet 2014 : Henri Gaudin, La Modernité du Thoronet. 2014 / ed. MAV PACA / 19€

. Leçons du Thoronet 2010 : Patrick Berger, Lux Sonus. 2010 / ed. MAV PACA / 19€

. Leçons du Thoronet 2009 : Luigi Snozzi, Le mur oublié. 2009 / ed. MAV PACA / 120p / 19€

. Leçons du Thoronet 2006 : John Pawson. 2006 / Images En Manoeuvre ed. / diffusion par la MAV PACA / 19€

DVD

. L’amitié, quelques jours avec Alvaro Siza à l’abbaye du Thoronet 2007 / réal. Françoise Arnold / 37′ / 19€

———-

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

Abbaye du Thoronet Rue Grande, 83340 Le Thoronet, France Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://architecturesenligne.org/videos/luigi-snozzi/ »}, {« link »: « https://architecturesenligne.org/videos/patrick-berger/ »}, {« link »: « https://architecturesenligne.org/videos/eduardo-souto-de-moura-2/ »}, {« link »: « https://architecturesenligne.org/videos/henri-gaudin/ »}, {« data »: null, « link »: « https://vimeo.com/manage/521516628/general »}, {« data »: null, « link »: « https://vimeo.com/manage/521515012/general »}, {« data »: null, « link »: « https://vimeo.com/manage/521519964/general »}, {« data »: null, « link »: « https://vimeo.com/manage/521524240/general »}] http://www.mavpaca.fr

Plongez-vous dans des « Leçons d’architecture » données par des grands architectes contemporains à l’abbaye du Thoronet (Var). Evenements produits par la Maison de l’architecture et de la ville PACA et…

©MAVPACA/DR