(Re)découvrez les musées de la Ville de Paris en famille !

Cette année, vivez des expériences ludiques avec la ludothèque « À l’adresse du jeu » qui s’invite dans les musées. Réveillez votre créativité avec les ateliers pour petits et grands : arts plastiques, arts de la rue, musique, danse, jeux… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les musées de la ville de Paris vous attendent pour vivre des expériences inédites et créer des souvenirs inoubliables en famille !

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Maison de Balzac – samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 Le temps d’un week-end, venez découvrir la vie et l’œuvre du célèbre Honoré de Balzac pour un moment d’échanges en famille!

Le samedi sera ponctué par l’atelier d’écriture de Julie Abécassis, une activité qui rencontre un franc succès auprès des petits et grands. Une fois n’est pas coutume, Balzac sera votre source d’inspiration. Vous entendrez des descriptions de décors balzaciens pour vous inciter, à votre tour, à dresser le portrait de votre chambre ou de celle de vos amis/familles! Un temps d’échange et de complicité où les mots virevoltent, entre famille et au sein du groupe. Sur inscription le jour-même 30 min à l’avance. 3 sessions de 40 min à partir de 15h.



Le dimanche, c’et en musique que le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris-Ida Rubinstein) vous invitera à parcourir les salles, le jardin et la bibliothèque. Les étudiants vous ont concocté un programme spécialement conçu pour le musée, pour Balzac, avec des œuvres de ses compositeurs préférés mais pas seulement. Écriture et musique, l’occasion de vous offrir une parenthèse littéraire à l’abris des regards. Temps suspendu, découvertes et surprises. Sur inscription le jour-même 30 min à l’avance. 4sessions de 20 min dans les salles à partir de 15h. 47, rue Raynouard (entrée par le 49, rue Raynouard)

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Musée de la Libération – samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026 Pour ce week-end en famille, la ludothèque vous attend au musée de la Libération avec un espace de jeux interactifs pensé pour les familles. Spécialement aménagé pour le musée, c’est le lieu idéal pour passer un moment amusant et immersif avec vos enfants! 4, avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris

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Musée Carnavalet – samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026 À l’occasion de la journée des droits des enfants

Découvrez le musée Carnavalet par le jeu. La ludothèque s’installe dans les collections du musée pour proposer aux familles un espace de jeux interactifs. L’occasion de découvrir l’Histoire de Paris le temps d’un week-end à travers une expérience ludique et immersive en famille ! 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris

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Musée Cognac-Jay – samedi 5 et dimanche 6 décembre 2026 La ludothèque s’installe au musée Cognac-Jay pour le week-end. Profitez d’un espace de jeux spécialement conçu pour le musée et découvrez les collections en famille sous un angle ludique. Découvrez le XVIIIe siècle comme vous ne l’aviez jamais imaginé. 8, rue Elzévir, 75003 Paris

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Rendez-vous chaque mois dans un des musées de la Ville de Paris pour un week-end festif et gratuit spécialement dédié au public familial.

Du samedi 24 janvier 2026 au vendredi 25 décembre 2026 :

gratuit

Modalités de réservations détaillées en fonction des lieux.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T01:00:00+01:00

fin : 2026-12-26T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://www.parismusees.paris.fr/fr/evenements/les-week-ends-en-famille-saison-25



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