Réderie Halloy-les-Pernois Halloy-lès-Pernois
Réderie Halloy-les-Pernois Halloy-lès-Pernois dimanche 21 juin 2026.
Halloy-lès-Pernois
Réderie Halloy-les-Pernois
Halloy-lès-Pernois Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin Réderie à Halloy-les-Pernois
A partir de 7h
Dimanche 21 juin Réderie à Halloy-les-Pernois
A partir de 7h .
Halloy-lès-Pernois 80670 Somme Hauts-de-France +33 3 22 52 82 06
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English :
Sunday, June 21 Réderie at Halloy-les-Pernois
Starting at 7 a.m
L’événement Réderie Halloy-les-Pernois Halloy-lès-Pernois a été mis à jour le 2026-06-06 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme