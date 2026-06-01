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Réderie Halloy-les-Pernois Halloy-lès-Pernois

Réderie Halloy-les-Pernois Halloy-lès-Pernois dimanche 21 juin 2026.

Ville : 80670 Halloy-lès-Pernois

Département : Somme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Halloy-lès-Pernois

Réderie Halloy-les-Pernois

Halloy-lès-Pernois Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Dimanche 21 juin Réderie à Halloy-les-Pernois

A partir de 7h
Dimanche 21 juin Réderie à Halloy-les-Pernois

A partir de 7h   .

Halloy-lès-Pernois 80670 Somme Hauts-de-France +33 3 22 52 82 06 

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English :

Sunday, June 21 Réderie at Halloy-les-Pernois

Starting at 7 a.m

L’événement Réderie Halloy-les-Pernois Halloy-lès-Pernois a été mis à jour le 2026-06-06 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme