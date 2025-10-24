REDOUANE BOUGHERABA – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

REDOUANE BOUGHERABA Début : 2026-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS ET RB IMAGES PRÉSENTENT : REDOUANE BOUGHERABARedouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle « on m’appelle Marseille ». Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.Venez découvrir REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13