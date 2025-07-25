Redouane Bougheraba Le Spot Mâcon
Le Spot 198 avenue Pierre Beregovoy Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-01-27 20:00:00
Redouane Bougheraba, le Marseillais puissant mêlant scènes, écrans et réseaux, lance sa première tournée mondiale avec un nouveau spectacle 100 % inédit, émotionnellement riche et hilarant. Entre impros affûtées, chambrage complice et punchlines sociétales, il porte l’humour à un tout autre niveau. .
