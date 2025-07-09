Redouane Bougheraba – Mon premier Spectacle Margny-lès-Compiègne

Redouane Bougheraba – Mon premier Spectacle

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 39 – 39 – 55

39

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.

Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.

Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.

Venez découvrir REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE 39 .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

