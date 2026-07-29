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Réflexologie bien-être ou bol kansu Epicerie Le Champ Libre! Paimpol

mercredi 29 juillet 2026 · Epicerie Le Champ Libre! · Paimpol

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Epicerie Le Champ Libre!
Adresse
86 Rue de l'Armor
Ville
22200 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Réflexologie bien-être ou bol kansu

Epicerie Le Champ Libre! 86 Rue de l’Armor Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Tous les mercredis, du 29 juillet au 19 août.
Pour garder la forme et le sourire, renforcer votre immunité et profiter pleinement de la saison estivale, je vous propose une séance de réflexologie bien-être ou de bol kansu agrémenté d’une boisson et d’une surprise gourmande au sein de l’épicerie Le Champ Libre! Ce lieu, propice à la relaxation et à la vente de produits bio, saura j’en suis sûr vous enchanter.   .

Epicerie Le Champ Libre! 86 Rue de l’Armor Paimpol 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 00 33 47 

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English :

L’événement Réflexologie bien-être ou bol kansu Paimpol a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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