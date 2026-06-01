Refugee Food Festival 2026 : pour une France à partager

À la table du Refugee Food Festival, dans 12 villes de France et leurs alentours, il y a de la place pour toutes les recettes de grand-mère, tous les repas de fête, tous les plats d’enfance.

Depuis plus de dix ans, 100 000 participant·es viennent y faire une expérience simple et joyeuse : celle de la rencontre, autour de la table et en cuisine. Celle de la découverte mutuelle. Celle du dialogue. Celle de l’hospitalité. Celle du partage. Une France dans laquelle il y a une place pour chacune et chacun.

Pour donner de la voix à cette France hospitalière et ouverte, la cheffe étoilée Manon Fleury et l’actrice, autrice et réalisatrice Aïssa Maïga sont les marraines de la 11ème édition du festival, qui s’organise chaque année autour du 20 juin, Journée Mondiale des Réfugié·es.

Du 6 au 28 juin 2026, le Refugee Food Festival aura lieu à Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse et Tours – mais aussi autour, à Tende (06), Roubaix (59), Margaux-Cantenac (33), Orvault (44), Saint-Malo (35), Saint-Aignan (41) – pour partager parcours de vie et recettes métissées avec celles et ceux qui font la France.

Dans une centaine de restaurants, du bistrot à l’étoilé, mais aussi dans les cantines des écoles, des Crous ou des Ehpad, dans les tiers-lieux, les guinguettes, les rôtisseries, les chocolateries… des rencontres culinaires entre cuisinier·es réfugié·es et chef·fes locaux·les vont donner lieu à des mets inédits pour le plus grand plaisir des convives.

À travers ces rencontres, le festival défend l’idée que l’exclusion, la défiance et la peur s’effacent lorsque l’on apprend à se connaître !

Toute la programmation parisienne est détaillée ici !

Les marraines : Aïssa Maïga & Manon Fleury

Aïssa Maïga

Aïssa Maïga est une actrice, réalisatrice, autrice et productrice française d’origine sénégalaise et malienne. Révélée par Bamako d’Abderrahmane Sissako, qui lui vaut une nomination au César du Meilleur espoir féminin, elle développe depuis un parcours entre cinéma d’auteur, comédies populaires et productions internationales…

“J’ai grandi entre plusieurs mondes et plusieurs cuisines : la France, le Mali, le Vietnam.

J’ai été nourrie avec cette idée que l’identité n’est jamais figée, qu’elle se construit dans le

mouvement, dans les rencontres, dans ce que l’on reçoit et ce que l’on partage.

La cuisine fait partie de ces espaces très puissants où tout cela devient concret. Elle porte

la mémoire, l’exil parfois, mais aussi la transmission, la joie, la créativité. Elle permet de

recréer du lien, même loin de chez soi.”

“ Ce qui me touche profondément dans le Refugee Food Festival, c’est cette manière de redonner une place à celles et ceux qui ont dû quitter leur pays, en valorisant leur savoir-faire, leur histoire, leur regard. Dans un monde où l’on a parfois tendance à se refermer, cela nous rappelle que nos différences ne sont pas des barrières, mais des ressources. Et que c’est aussi cela, la France dans ce qu’elle a de plus beau : un lieu où les cultures se croisent, se transforment, et inventent ensemble.”

Manon Fleury

Passée par les cuisines d’Alexandre Couillon, de Pascal Barbot ou encore celles du restaurant new-yorkais « de la ferme à la table » de Dan Barber, les choix de Manon Fleury reflètent son engagement pour des pratiques vertueuses tout autant que son ambition de l’excellence…

“La restauration est un secteur qui embauche, il y a de nombreux postes vacants partout en France, et la cuisine est un métier qui permet d’intégrer des personnes qui ont dû quitter leur pays car c’est un langage universel. C’est très intéressant de faire des croisements entre les différentes manières de s’exprimer en cuisine, ça produit de la richesse. On se rend compte qu’un plat a plusieurs interprétations, en fonction de la culture, de la langue justement. En dialoguant autour d’un même plat, on arrive finalement à une nouvelle recette. C’est le vrai visage de la France et dans le contexte politique qui est le nôtre, je suis fière de pouvoir soutenir une initiative qui met en avant cette ouverture.”

Le Refugee Food Festival revient pour sa 11e édition, toujours avec la même recette : des collaborations culinaires entre cuisinier·ères, réfugié·es et acteur·rices de la gastronomie locale. Rendez-vous du 6 au 28 juin 2026 dans 12 villes de France dont Paris !

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :



+33787140702 lena@refugee-food.org



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