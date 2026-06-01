Refugee Food Festival à Nantes, Nantes Centre et Quartiers, Nantes

Refugee Food Festival à Nantes 6 – 12 juin Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique

Tarifs selon animations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Du 6 au 12 juin 2026, la carte de plusieurs établissements nantais s’enrichit de recettes singulières imaginées par des cuisiniers et cuisinières réfugié(e)s et les chef(fe)s et artisan(e)s qui les accueillent le temps d’une collaboration inédite !

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Quand des acteurs et actrices de la gastronomie nantaise partagent leurs fourneaux avec des cuisiniers et cuisinières réfugié(e)s. nantes refugee food festival