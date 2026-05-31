Regard sur le Moulin de Saint-Saturnin-lès-Apt, Esplanade du moulin, Saint-Saturnin-lès-Apt

Regard sur le Moulin de Saint-Saturnin-lès-Apt 27 et 28 juin Esplanade du moulin Vaucluse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Esplanade du moulin Route de Sarraud, 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt Saint-Saturnin-lès-Apt 84490 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 75 43 12 »}]

Visites commentées du moulin et du petit musée des vieux métiers et traditions par l’association Li Blad d’Or Moulin

Copyright Jacques.Huissoud