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Regard sur Saint-Jean-de-Luz, Villa Ducontenia, Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Villa Ducontenia · Saint-Jean-de-Luz

Regard sur Saint-Jean-de-Luz, Villa Ducontenia, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Ducontenia
Adresse
Villa Ducontenia, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Regard sur Saint-Jean-de-Luz 19 et 20 septembre Villa Ducontenia Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association Giltzarri propose, à travers une collection particulière, de redécouvrir les hôtels et les restaurants de la ville au XXe siècle, ainsi qu’une immersion dans la rue en 1920 grâce à la manipulation d’appareils stéréoscopiques.

Samedi et dimanche : 10h00 à 12h30 – 14h30 à 19h00

Visite commentée de l’exposition
Samedi et dimanche : 16h00

Villa Ducontenia Villa Ducontenia, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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