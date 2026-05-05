Regarder, cadrer, photographier, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Regarder, cadrer, photographier Dimanche 7 juin, 15h15 Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:15:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:15:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Encadré par un photographe professionnel, apprenez à regarder, cadrer, photographier plantes et paysages dans le parc de la Maison Jean Monnet

A partir de 8 ans

Maison Jean Monnet 7 Chemin du Vieux Pressoir, 78490 Bazoches-sur-Guyonne, France Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France 0388164111 https://jean-monnet.europa.eu Serpentant le long des chemins à travers le parc de la Maison, un parcours ponctué par plusieurs stations vous permettra de remonter jusqu’aux années de jeunesse de Jean Monnet.

De ses voyages d’apprentissage dans de nombreux pays du monde en tant que négociant de cognac, jusqu’à son mariage avec Silvia de Bondini dans les années 1930, vous pourrez découvrir les étapes du parcours exceptionnel de Jean Monnet qui s’est achevé dans sa demeure du hameau d’Houjarray, au cœur du territoire qui deviendra plus tard le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse.

Atelier « Regarder, cadrer, photographier »