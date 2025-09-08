Regards chorégraphiques interdépartementaux Rue du Général de Gaulle Pontivy

Regards chorégraphiques interdépartementaux Rue du Général de Gaulle Pontivy samedi 7 mars 2026.

Regards chorégraphiques interdépartementaux

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Par l’Association1001 Danses / Comité départemental MorbihanFFDanse

Sélection pour les Regards chorégraphiques régionaux Bretagne

Payant, tarif réduit pour les licenciés de laFFDanse et les de 12 ans. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 79 33 38 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Regards chorégraphiques interdépartementaux Pontivy a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté