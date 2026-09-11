Regards croisés autour d’un projet habitat architecte & propriétaire Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
jeudi 29 octobre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau
Informations pratiques
Pau
Regards croisés autour d’un projet habitat architecte & propriétaire
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29 20:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Vous avez un projet de rénovation ou vous y réfléchissez ? Venez découvrir comment il se construit, de l’idée à la réalisation ! Le C.A.U.E 64 vous présentera le rôle de la maîtrise d’œuvre et les avantages de se faire accompagner par des professionnels. Puis, le cabinet d’architecture ATHOME sera présent avec le propriétaire d’une grange pour partager la réhabilitation d’une grange en logement?: les étapes du projet, les choix à faire, les difficultés rencontrées… et les résultats.
Atelier animé par le C.A.U.E 64 et le Pavillon de l’architecture .
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
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English :
L’événement Regards croisés autour d’un projet habitat architecte & propriétaire Pau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau
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