« Regards d’hier et d’aujourd’hui » – Parcours en ville, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury

Informations pratiques

« Regards d’hier et d’aujourd’hui » – Parcours en ville 19 et 20 septembre Maison du tourisme et du patrimoine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Installation de reproductions de cartes postales anciennes de Montfort à des points de la ville. Le visiteur compare le cliché historique avec le point de vue d’aujourd’hui pour mesurer l’évolution et la préservation de notre patrimoine.

Maison du tourisme et du patrimoine 3 rue Amaury 78490 Monfort-l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 87 96 https://www.montfortlamaury.fr/ Au cœur de la belle campagne yvelinoise, Montfort-l’Amaury, petite cité médiévale située en lisière de forêt, vous accueille. Au fil de ses ruelles pavées, partez à la découverte d’un riche patrimoine culturel qui a su séduire la reine Anne de Bretagne, Victor Hugo, Maurice Ravel et bien d’autres… Laissez-vous charmer par ce joli village baigné d’histoire.

Circuit urbain « Regards d’hier et d’aujourd’hui »

©maisondutourismeetdupatrimoine