Regards d’hier : exposition photos du village, Église d’Andelarre, Andelarre

Informations pratiques

Regards d’hier : exposition photos du village Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église d’Andelarre Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune vous invite à découvrir une exposition dédiée à la mémoire du village.

Installée dans l’église exceptionnellement ouverte pour l’événement, cette exposition rassemble d’anciennes photographies et cartes postales témoignant de la vie d’autrefois.

Un voyage dans le temps, entre souvenirs, visages et paysages, pour redécouvrir l’histoire locale à travers l’objectif.

Église d’Andelarre 8 Rue de Boulere, 70000 Andelarre Andelarre 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

La commune vous invite à découvrir une exposition dédiée à la mémoire du village.

© Nathalie Tonnot