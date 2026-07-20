Regards en musique : Photographies et notes à la chapelle, Chapelle Notre-Dame du Grasweg, Huttenheim

Informations pratiques

Regards en musique : Photographies et notes à la chapelle Dimanche 20 septembre, 18h00 Chapelle Notre-Dame du Grasweg Bas-Rhin

La capacité d’accueil de l’édifice est limitée à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Découvrir un monument historique à partir de ses photographies les plus anciennes projetées dans l’édifice et profiter d’extraits musicaux sélectionnés à partir des photos choisies, en prenant en compte le sujet représenté, l’époque ou l’émotion qui se dégage… Tel est le programme proposé par Fabien Baumann, historien et membre de la Société d’histoire des quatre cantons et Florence Felz, chanteuse lyrique et saxophoniste. Venez nombreux découvrir le patrimoine photographique de nos archives et les oeuvres des compositeurs et artistes, tels que Charles Koechlin, Henri Tomasi, Fernande Decruck…

Chapelle Notre-Dame du Grasweg 39 Rue du Premier Décembre, 67230 Huttenheim, France Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est De la chapelle attestée dès 1420 il subsiste le choeur. La nef, élevée en 1441, présente des peintures murales de la fin du Moyen-Age, masquées à la Révolution puis redécouvertes en 1874 par l’architecte Ringeisen. Les scènes aujourd’hui visibles sont : la fuite en Egypte, Jésus parmi les docteurs, naissance de la Vierge, Dormition.

Découvrir un monument historique à partir de ses photographies les plus anciennes projetées dans l’édifice et profiter d’extraits musicaux sélectionnés à partir des photos choisies, en prenant en le…

© Fabien Baumann