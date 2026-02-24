Regards sur ailleurs Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Regards sur ailleurs

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Les 6 et 7 mars, assistez à des projections de films et documentaires, suivis de débats et de rencontres avec les réalisateurs. L’objectif est de montrer que le cinéma documentaire est une activité culturelle et sociale qui implique des échanges, donc un enrichissement mutuel.

La vente des billets se fera sur place. Organisé par l’Association Trait d’Union 58, en partenariat avec l’Eden Cinéma. .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté traitdunion58@orange.fr

English : Regards sur ailleurs

