Regards sur le Gers Plieux
Regards sur le Gers Plieux samedi 18 juillet 2026.
Plieux
Regards sur le Gers
AU VILLAGE Plieux Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
À Plieux, du 18 juillet au 23 août, exposition de peintures et sculptures d’artistes internationalement connus sur le thème de la région Gers.
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AU VILLAGE Plieux 32340 Gers Occitanie +33 6 85 32 38 64 plieuxarts@gmail.com
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English :
In Plieux, from July 18 to August 23, an exhibition of paintings and sculptures by internationally renowned artists on the theme of the Gers region.
L’événement Regards sur le Gers Plieux a été mis à jour le 2026-05-20 par Gers Armagnac