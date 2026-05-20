Plieux

Regards sur le Gers

AU VILLAGE Plieux Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

À Plieux, du 18 juillet au 23 août, exposition de peintures et sculptures d’artistes internationalement connus sur le thème de la région Gers.

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AU VILLAGE Plieux 32340 Gers Occitanie +33 6 85 32 38 64 plieuxarts@gmail.com

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English :

In Plieux, from July 18 to August 23, an exhibition of paintings and sculptures by internationally renowned artists on the theme of the Gers region.

L’événement Regards sur le Gers Plieux a été mis à jour le 2026-05-20 par Gers Armagnac