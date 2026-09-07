Regards sur le Haut-Rhône : remarquables forêts, MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE, Aoste

Informations pratiques

Regards sur le Haut-Rhône : remarquables forêts 19 et 20 septembre MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Forêts humides et marécageuses, lônes secrètes et enserrées dans une végétation dense, lianes exubérantes s’élançant au sommet d’arbres immenses… cette exposition a été pensée pour vous faire découvrir une nature singulière, riche, et souvent assez peu accessible.

En partenariat avec le Syndicat du Haut-Rhône et la Réserve Naturelle du Haut-Rhône Français. Exposition proposée dans le cadre de la saison culturelle portée par le Département de l’Isère Eau, quelle histoire :

MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE 43 place du Musée 38490 AOSTE Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 32 58 27 http://www.mairie-aoste.org Le musée présente une belle série d’objets et témoignages archéologiques trouvés sur la commune d’Aoste ou ses proches environs. Un parcours continu plonge le visiteur plus de 2000 ans en arrière. Il découvre de belles pièces de céramiques comme les mortiers, productions locales, ou encore les amphores, nombreuses, sans oublier des verreries comme la célèbre aiguière. Par autoroute A43, sortie n°10, suivre AOSTE, écoles, Musée – parking, accès PMR

Forêts humides et marécageuses, lônes secrètes et enserrées dans une végétation dense, lianes exubérantes s’élançant au sommet d’arbres immenses… cette exposition a été pensée pour vous faire une et …