REGATE INTERNATIONALE D’OPTIMIST OPTI CUP CAP D’AGDE LE CAP D’AGDE Agde

Informations pratiques

Agde

REGATE INTERNATIONALE D’OPTIMIST OPTI CUP CAP D’AGDE

LE CAP D’AGDE Avenue du Passeur Challiès Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-26

Du 26 au 30 octobre 2026, le Cap d’Agde va vivre au rythme de la voile en accueillant la régate internationale Opti Cup Cap d’Agde 2026.

Pendant cinq jours, près de 300 jeunes régatiers âgés de 9 à 14 ans, viennent de toute la France mais aussi de l’étranger, pour s’affronter sur le plan d’eau méditerranéen lors d’épreuves intenses et spectaculaires.

Inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile, cette compétition majeure est également une épreuve sélective pour les Championnats d’Europe et du Monde d’Optimist. .

LE CAP D’AGDE Avenue du Passeur Challiès Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 46 46 contact@centrenautique-capdagde.com

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English :

From October 26 to 30, 2026, Cap d’Agde will come alive with the excitement of sailing as it hosts the 2026 Cap d’Agde Opti Cup international regatta.

L’événement REGATE INTERNATIONALE D’OPTIMIST OPTI CUP CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34