REGATE INTERNATIONALE D’OPTIMIST OPTI CUP CAP D’AGDE LE CAP D’AGDE Agde
lundi 26 octobre 2026 · LE CAP D'AGDE · Agde
Informations pratiques
Agde
REGATE INTERNATIONALE D’OPTIMIST OPTI CUP CAP D’AGDE
LE CAP D’AGDE Avenue du Passeur Challiès Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-26
Du 26 au 30 octobre 2026, le Cap d’Agde va vivre au rythme de la voile en accueillant la régate internationale Opti Cup Cap d’Agde 2026.
Pendant cinq jours, près de 300 jeunes régatiers âgés de 9 à 14 ans, viennent de toute la France mais aussi de l’étranger, pour s’affronter sur le plan d’eau méditerranéen lors d’épreuves intenses et spectaculaires.
Inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile, cette compétition majeure est également une épreuve sélective pour les Championnats d’Europe et du Monde d’Optimist. .
LE CAP D’AGDE Avenue du Passeur Challiès Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 46 46 contact@centrenautique-capdagde.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From October 26 to 30, 2026, Cap d’Agde will come alive with the excitement of sailing as it hosts the 2026 Cap d’Agde Opti Cup international regatta.
L’événement REGATE INTERNATIONALE D’OPTIMIST OPTI CUP CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- SHOW CABARET AUX ARÈNES LE CAP D’AGDE Agde 11 septembre 2026
- CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI Agde 11 septembre 2026
- EXPOSITTION RESSAC DE CHAMPIEUX Agde 11 septembre 2026
- MONSIEUR KONASS Agde 12 septembre 2026
- MEETING COX TOUJOURS 33ÈME ÉDITION LE CAP D’AGDE Agde 12 septembre 2026