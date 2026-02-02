Régate nationale Pieds Gelés Club Voile de Sanguinet Sanguinet
Régate nationale Pieds Gelés Club Voile de Sanguinet Sanguinet samedi 28 mars 2026.
Régate nationale Pieds Gelés
Club Voile de Sanguinet 982 Avenue de Losa Sanguinet Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
.
Club Voile de Sanguinet 982 Avenue de Losa Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Régate nationale Pieds Gelés
L’événement Régate nationale Pieds Gelés Sanguinet a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Grands Lacs