Kho Losa Plage de Caton Sanguinet

Kho Losa

Plage de Caton 600 Chemin de Sabas Sanguinet Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

L’association caritative les Roses de Sanguinet vous propose une nouvelle aventure au bord du lac.

Toutes les informations et inscriptions mi mars sur le compte Facebook.

Venez participer à ce défi en famille, entre amis, entre collègues.

Tout comme la célèbre course d’orientation de fin d’aventure d’une certaine émission télé, il vous faudra vous munir d’un bon sens de l’observation pour commencer la recherche de votre objet remarquable , puis d’un instinct de chasseur pour trouver votre indice et enfin d’une boussole (sur tous les téléphones) pour trouver votre totem. Soyez les premiers à l’arrivée pour participer à l’ultime épreuve !

Vous participerez aussi à la recherche pour le cancer du sein et au bien-être des patients. Un grand merci à tous les participants. .

Plage de Caton 600 Chemin de Sabas Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 18 18 95 rosesdoctobresanguinet@gmail.com

