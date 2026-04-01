Conte et danse du vent dans les ailes Salle des fêtes Sanguinet

Sanguinet

Conte et danse du vent dans les ailes

Salle des fêtes 1 place de la mairie Sanguinet Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 11:45:00

Date(s) :

2026-04-26

1er volet du Cycle de Vieille Mère, cycle autour des 4 éléments nourri des répertoires traditionnels, pour sensibiliser les jeunes enfants à leur environnement naturel proche. Contes poétiques et rêveurs, qui se racontent par la voix et le corps.Voyage à travers le temps, de la création du monde par Vieille Mère le 1er arbre, le 1er oiseau, jusqu’aux oiseaux de nos jardins, familiers inconnus. Contes pour apprendre, grandir, s’enrichir.

Contes pour s’emplumer avant de prendre son envol. De la 1ère forêt enfantée par Vieille Mère, vous verrez sortir un oiseau-mystère, un troglodyte overbooké, un geai déplumé, et toute une ribambelle d’oiseaux colorés.

Tout public à partir de 3 ans, 45 min .

Salle des fêtes 1 place de la mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

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English : Conte et danse du vent dans les ailes

L’événement Conte et danse du vent dans les ailes Sanguinet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grands Lacs