Théâtre Panique au Plazza Salle des fêtes Sanguinet

Sanguinet

Théâtre Panique au Plazza

Salle des fêtes 1 place de la mairie Sanguinet Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Ouverture des portes 19h00 avec coin restauration bar

Pitch: Philippe Coïc, ministre en vue, doit ce soir-là défendre une loi à l’Assemblée Nationale. La France attendra car il a rendez-vous dans la suite 718 de l’Hôtel Plazza avec sa maîtresse, attachée de com’ de l’opposition.

Tout va se compliquer lorsqu’ils découvrent un encombrant cadavre dont il va falloir se débarrasser. Heureusement, Jean-Louis Bonnot, collaborateur fidèle et zélé, va, par la force des choses, devoir éteindre l’incendie et éviter scandale et affaire d’état.

Au bénéfice de l’association René Vindeceau .

Salle des fêtes 1 place de la mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

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English : Théâtre Panique au Plazza

L’événement Théâtre Panique au Plazza Sanguinet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grands Lacs