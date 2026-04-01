Théâtre Panique au Plazza Salle des fêtes Sanguinet
Théâtre Panique au Plazza Salle des fêtes Sanguinet samedi 25 avril 2026.
Sanguinet
Théâtre Panique au Plazza
Salle des fêtes 1 place de la mairie Sanguinet Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Ouverture des portes 19h00 avec coin restauration bar
Pitch: Philippe Coïc, ministre en vue, doit ce soir-là défendre une loi à l’Assemblée Nationale. La France attendra car il a rendez-vous dans la suite 718 de l’Hôtel Plazza avec sa maîtresse, attachée de com’ de l’opposition.
Tout va se compliquer lorsqu’ils découvrent un encombrant cadavre dont il va falloir se débarrasser. Heureusement, Jean-Louis Bonnot, collaborateur fidèle et zélé, va, par la force des choses, devoir éteindre l’incendie et éviter scandale et affaire d’état.
Au bénéfice de l’association René Vindeceau .
Salle des fêtes 1 place de la mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr
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English : Théâtre Panique au Plazza
L’événement Théâtre Panique au Plazza Sanguinet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grands Lacs
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