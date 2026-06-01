Palavas-les-Flots

RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Régate organisée par le Cercle nautique de Palavas

Maison de la mer Max Jeanjean

Infos 04 67 68 97 30 ou cercle-nautique-palavas.com .

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 68 97 30

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English :

Regatta organized by the Cercle Nautique de Palavas

L’événement RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34