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RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY Palavas-les-Flots

RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY Palavas-les-Flots samedi 13 juin 2026.

Adresse : Boulevard Maréchal Foch

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Régate organisée par le Cercle nautique de Palavas
Maison de la mer Max Jeanjean

Infos 04 67 68 97 30 ou cercle-nautique-palavas.com   .

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 68 97 30 

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English :

Regatta organized by the Cercle Nautique de Palavas

L’événement RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34

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