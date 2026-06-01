RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY Palavas-les-Flots
RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY Palavas-les-Flots samedi 13 juin 2026.
Palavas-les-Flots
RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Régate organisée par le Cercle nautique de Palavas
Maison de la mer Max Jeanjean
Infos 04 67 68 97 30 ou cercle-nautique-palavas.com .
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 68 97 30
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English :
Regatta organized by the Cercle Nautique de Palavas
L’événement RÉGATE SURPRISE FIGARO PARTY Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34
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