Regis Balmelle La Tour du Moulin Saint-Clément

Saint-Clément

Regis Balmelle

La Tour du Moulin 9, Rue du Moulin Saint-Clément Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Exposition autour Regis Balmelle homme libre, poète, musicien, dessinateur, compositeur, peintre.

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La Tour du Moulin 9, Rue du Moulin Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 14 91 27 leo.vanhengel@orange.fr

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English :

Exhibition about Regis Balmelle: a free man, poet, musician, draughtsman, composer and painter.

L’événement Regis Balmelle Saint-Clément a été mis à jour le 2026-05-21 par Vichy Destinations