Regis Balmelle La Tour du Moulin Saint-Clément
Regis Balmelle La Tour du Moulin Saint-Clément dimanche 14 juin 2026.
Saint-Clément
Regis Balmelle
La Tour du Moulin 9, Rue du Moulin Saint-Clément Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Exposition autour Regis Balmelle homme libre, poète, musicien, dessinateur, compositeur, peintre.
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La Tour du Moulin 9, Rue du Moulin Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 14 91 27 leo.vanhengel@orange.fr
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English :
Exhibition about Regis Balmelle: a free man, poet, musician, draughtsman, composer and painter.
L’événement Regis Balmelle Saint-Clément a été mis à jour le 2026-05-21 par Vichy Destinations
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