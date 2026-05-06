Vide grenier Saint-Clément
Vide grenier Saint-Clément dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Clément
Vide grenier
Saint-Clément Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier Restauration Buvette .
Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 12 85 68
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Clément a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze