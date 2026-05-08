Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises

Saint-Germain-de-Longue-Chaume Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Un spectacle Règlement de contes en plein air, présenté par les randonnées Gâtinaises, aura lieu à Saint-Germain-de-Longue-Chaume, au Prieuré.

Sur réservation par téléphone ou via Hello Asso.

Restauration sur place. .

Saint-Germain-de-Longue-Chaume 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 15 03 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises

L’événement Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises Saint-Germain-de-Longue-Chaume a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Parthenay Gâtine