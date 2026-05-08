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Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises Saint-Germain-de-Longue-Chaume vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 79200 Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises

Saint-Germain-de-Longue-Chaume Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Un spectacle Règlement de contes en plein air, présenté par les randonnées Gâtinaises, aura lieu à Saint-Germain-de-Longue-Chaume, au Prieuré.
Sur réservation par téléphone ou via Hello Asso.
Restauration sur place.   .

Saint-Germain-de-Longue-Chaume 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 15 03 29 

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English : Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises

L’événement Règlement de contes spectacle des Randonnées Gâtinaises Saint-Germain-de-Longue-Chaume a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Parthenay Gâtine