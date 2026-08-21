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Réhabilitation d’un corps de ferme., Le Bec d’Alouette proche du hameau Le Nuainté, Étréchy

vendredi 16 octobre 2026 · Le Bec d'Alouette proche du hameau Le Nuainté · Étréchy

Réhabilitation d’un corps de ferme., Le Bec d’Alouette proche du hameau Le Nuainté, Étréchy

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Le Bec d'Alouette proche du hameau Le Nuainté
Adresse
47.168107,2.676889
Ville
18800 Étréchy
Département
Cher
Tarif
Limité à 10 personne

Réhabilitation d’un corps de ferme. 16 – 18 octobre Le Bec d’Alouette proche du hameau Le Nuainté Cher

Limité à 10 personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

L’évènement comprend la visite d’un corps de ferme réhabilité et les explications des architectes concepteurs du projet.

Le Bec d’Alouette proche du hameau Le Nuainté 47.168107,2.676889 Étréchy 18800 Cher Centre-Val de Loire 0671891980 http://www.bansacstephane.fr Transformation d’un corps de ferme (longère) en habitation individuelle. Accès uniquement en voiture. Parking sur place
L’évènement comprend la visite d’un corps de ferme réhabilité et les explications des architectes concepteurs du projet.

©Gilles Hirgorom