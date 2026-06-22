Reichshoffen en fête Reichshoffen

Informations pratiques

Reichshoffen

Reichshoffen en fête

Île Luxembourg Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 23:55:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Profitez de cette nouvelle édition de cette fête champêtre, dans le cadre verdoyant, pittoresque et prestigieux de l’île Luxembourg, de la cour des Tanneurs et du parc du château De Dietrich. Des divertissements pour petits et grands et pour tous les goûts au programme !

La Ville de Reichshoffen donne rendez-vous au public pour une nouvelle édition de Reichshoffen en Fête. Pendant tout un week-end, la cour des Tanneurs, l’île Luxembourg et le parc du Château de Dietrich s’animeront pour accueillir petits et grands dans une ambiance conviviale et festive.

L’événement proposera quatre espaces thématiques le Coin des Tanneurs, l’Allée des Découvertes, le Royaume des Enfants et le Village du Château. Le Coin des Tanneurs offrira une restauration diversifiée et une ambiance musicale avec DJ pendant les deux jours. L’Allée des Découvertes réunira marché du terroir, stands artisanaux, Biergarten et bar à vins.

Au fil de la déambulation, le Royaume des Enfants ravira les plus jeunes avec ses jeux en bois, son rodéo mécanique, sa mini-ferme, ses poneys ainsi que ses stands de glaces et de gaufres. Ils y retrouveront la traditionnelle pompe à eau des sapeurs-pompiers et les promenades en calèche. Le Village du Château proposera quant à lui, un espace chill avec DJ, transats et bar à cocktails, des food truck et autres points de restauration. Le dimanche, des structures gonflables viendront compléter l’ensemble.

Le samedi soir, place au temps fort du week-end avec le concert gratuit Les légendes du Rock . À partir de 21h30, le public est invité à revivre les plus grands classiques du rock dans une ambiance survoltée et festive. Ce spectacle se conclura avec en point d’orgue un final spectaculaire grâce à un show laser qui illuminera la soirée.

Le programme du dimanche sera lui aussi enrichi par de nombreuses animations apéro-musical de la Musique Municipale de Reichshoffen, groupe folklorique de Hunspach, démonstrations par Evi’danse 2008, des déambulations par l’ensemble Shiny Babilou et l’orgue de Barbarie.

Reichshoffen Animation proposera samedi et dimanche gyros dans la cour des Tanneurs, tartes flambées dans le parc du Château et grillades sur les deux sites. 0 .

Île Luxembourg Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

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English :

Enjoy this new edition of this country festival, set in the lush, picturesque, and prestigious surroundings of Île Luxembourg, the Cour des Tanneurs, and the De Dietrich Castle Park. The program features entertainment for young and old alike, with something for every taste!

L’événement Reichshoffen en fête Reichshoffen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte